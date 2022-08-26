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Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18
    Арт. О00000014864
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18

      Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014864
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Вес, кг
      		6.6
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		118
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18 - надежный инструмент, рассчитанный на длительный срок эксплуатации. Для ровной и бесперебойной работы данная модель оснащена системой автоматического электронного управления карбюратором - AutoTune, которая обеспечивает оптимальные характеристики, подстраиваясь под условия эксплуатации. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при длительной работе.

        Преимущества

        • Прорезиненная рукоятка для лучшего хвата
        • Высокая производительность пиления
        • Отличная эффективность охлаждения для увеличения ресурса двигателя
        • Лучший отвод опилок предотвращает засорение
        • Лучшая маневренность дает полный контроль
        • Технология Air Injection фильтрует 98% поступающей пыли
        • В 10 раз более быстрое регулирование топливно-воздушной смеси
        • Низкий уровень вибрации - комфортная работа с Husqvarna 572XP 9667331-18
        • Линия "прицела" прослужит долго
        • Система контроля оборотов двигателя
        • Индикатор уровня топлива
        • Откидная крышка бензобака

        Комплектация

        • Бензопила
        • Шина
        • Цепь
        • Чехол для шины
        • Ключ
        • Инструкция
        • Упаковка