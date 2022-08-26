Преимущества

Прорезиненная рукоятка для лучшего хвата

Высокая производительность пиления

Отличная эффективность охлаждения для увеличения ресурса двигателя

Лучший отвод опилок предотвращает засорение

Лучшая маневренность дает полный контроль

Технология Air Injection фильтрует 98% поступающей пыли

В 10 раз более быстрое регулирование топливно-воздушной смеси

Низкий уровень вибрации - комфортная работа с Husqvarna 572XP 9667331-18

Линия "прицела" прослужит долго

Система контроля оборотов двигателя

Индикатор уровня топлива

Откидная крышка бензобака

Комплектация

Бензопила

Шина

Цепь

Чехол для шины

Ключ

Инструкция

Упаковка

Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18 - надежный инструмент, рассчитанный на длительный срок эксплуатации. Для ровной и бесперебойной работы данная модель оснащена системой автоматического электронного управления карбюратором - AutoTune, которая обеспечивает оптимальные характеристики, подстраиваясь под условия эксплуатации. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при длительной работе.