Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18
Арт. О00000014864
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|6.6
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
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Уровень шума, дБ
|118
- Бензопила Husqvarna 572XP 9667331-18 - надежный инструмент, рассчитанный на длительный срок эксплуатации. Для ровной и бесперебойной работы данная модель оснащена системой автоматического электронного управления карбюратором - AutoTune, которая обеспечивает оптимальные характеристики, подстраиваясь под условия эксплуатации. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при длительной работе.
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка для лучшего хвата
- Высокая производительность пиления
- Отличная эффективность охлаждения для увеличения ресурса двигателя
- Лучший отвод опилок предотвращает засорение
- Лучшая маневренность дает полный контроль
- Технология Air Injection фильтрует 98% поступающей пыли
- В 10 раз более быстрое регулирование топливно-воздушной смеси
- Низкий уровень вибрации - комфортная работа с Husqvarna 572XP 9667331-18
- Линия "прицела" прослужит долго
- Система контроля оборотов двигателя
- Индикатор уровня топлива
- Откидная крышка бензобака
Комплектация
- Бензопила
- Шина
- Цепь
- Чехол для шины
- Ключ
- Инструкция
- Упаковка