Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
Арт. champion_763
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|7.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-220/10.6ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Изготовление оборудования на основе IGBT технологии позволило достичь небольших габаритов, что способствует удобству эксплуатации и хранения. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается превосходным качеством шва. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Прочный металлический корпус защищает рабочие узлы от повреждений при случайных механических воздействиях.
Преимущества
- Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
- Функция понижения напряжения холостого хода
- Долгий срок службы
- Сечение сварочного провода - 16 мм2
- Превосходное качество сборки
- Простота управления
- Визуальный контроль
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
- Cварочный ток MMA max/min - 220/10А
- Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А
- Cварочный ток MMA при 160В - 190А
- Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А
- Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В
- Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В
- Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
- Максимальный эффективный ток питания - 36А
- КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7
- ПН (40°С) - 30%
- Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 мм
- Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм
- Понижения напряжения холостого хода (VRD)