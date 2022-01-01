Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL

Преимущества

Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)

Функция понижения напряжения холостого хода

Долгий срок службы

Сечение сварочного провода - 16 мм2

Превосходное качество сборки

Простота управления

Визуальный контроль

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В

Cварочный ток MMA max/min - 220/10А

Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А

Cварочный ток MMA при 160В - 190А

Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А

Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В

Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В

Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В

Максимальный эффективный ток питания - 36А

КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7

ПН (40°С) - 30%

Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 мм

Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм

Понижения напряжения холостого хода (VRD)

Сварочный инвертор CHAMPION IW-220/10.6ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Изготовление оборудования на основе IGBT технологии позволило достичь небольших габаритов, что способствует удобству эксплуатации и хранения. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается превосходным качеством шва. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Прочный металлический корпус защищает рабочие узлы от повреждений при случайных механических воздействиях.