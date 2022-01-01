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Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Арт. champion_763
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-220/10,6 ATL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_763

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-220/10.6ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Изготовление оборудования на основе IGBT технологии позволило достичь небольших габаритов, что способствует удобству эксплуатации и хранения. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается превосходным качеством шва. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Прочный металлический корпус защищает рабочие узлы от повреждений при случайных механических воздействиях.

        Преимущества 

        • Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
        • Функция понижения напряжения холостого хода
        • Долгий срок службы
        • Сечение сварочного провода - 16 мм2
        • Превосходное качество сборки
        • Простота управления
        • Визуальный контроль
        • Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
        • Cварочный ток MMA max/min - 220/10А
        • Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А
        • Cварочный ток MMA  при 160В - 190А
        • Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А
        • Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В
        • Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В
        • Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
        • Максимальный эффективный ток питания - 36А
        • КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7
        • ПН (40°С) - 30%
        • Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 мм
        • Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм
        • Понижения напряжения холостого хода (VRD)