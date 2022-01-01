Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ленточнопильный станок Jet PM1800B
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet PM1800B
    Арт. jet_414
    Ленточнопильный станок Jet PM1800B
    Ленточнопильный станок Jet PM1800B
      Ленточнопильный станок Jet PM1800B
      Ленточнопильный станок Jet PM1800B

      Ленточнопильный станок Jet PM1800B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_414

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1000x1070x2070
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Powermatic PM1800B — мощный и производительный ленточнопильный станок, предназначенный для взыскательных пользователей-профессионалов. Благодаря превосходному качеству изготовления, продуманной во всех мелочах конструкции, надёжности и долговечности он подойдет для любых условий эксплуатации, будь то небольшая частная мастерская или цех с поточным производством. Подобная универсальность является отражением фирменного подхода Powermatic – на протяжении десятилетий этой марки удостаивались лишь лучшие образцы оборудования, достойные быть образцом «Золотого стандарта».

        Преимущества

        • Две скорости движения пильной ленты
        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Блокировка включения с ослабленным пильным полотном
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Педаль экстренного выключения, совмещенная с ленточным тормозом