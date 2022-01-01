Ленточнопильный станок Jet PM1800B
Арт. jet_414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1000x1070x2070
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Частота, Гц
|50
- Powermatic PM1800B — мощный и производительный ленточнопильный станок, предназначенный для взыскательных пользователей-профессионалов. Благодаря превосходному качеству изготовления, продуманной во всех мелочах конструкции, надёжности и долговечности он подойдет для любых условий эксплуатации, будь то небольшая частная мастерская или цех с поточным производством. Подобная универсальность является отражением фирменного подхода Powermatic – на протяжении десятилетий этой марки удостаивались лишь лучшие образцы оборудования, достойные быть образцом «Золотого стандарта».
Преимущества
- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Блокировка включения с ослабленным пильным полотном
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Педаль экстренного выключения, совмещенная с ленточным тормозом