Ленточнопильный станок Jet PM1800B

Преимущества

Две скорости движения пильной ленты

Роликовые направляющие пильного полотна

Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна

Блокировка включения с ослабленным пильным полотном

Регулировка наклона пильного стола

Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки

Рабочий стол из чугунного литья

Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Педаль экстренного выключения, совмещенная с ленточным тормозом

Powermatic PM1800B — мощный и производительный ленточнопильный станок, предназначенный для взыскательных пользователей-профессионалов. Благодаря превосходному качеству изготовления, продуманной во всех мелочах конструкции, надёжности и долговечности он подойдет для любых условий эксплуатации, будь то небольшая частная мастерская или цех с поточным производством. Подобная универсальность является отражением фирменного подхода Powermatic – на протяжении десятилетий этой марки удостаивались лишь лучшие образцы оборудования, достойные быть образцом «Золотого стандарта».