Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO

JWBS-14DXPRO — ленточная пила профессионального класса, долгое время представленная на рынке США и уже успевшая себя зарекомендовать у нас (поставляется с 2013 года). По многочисленным отзывам пользователей, это один из самых удачных вариантов универсальной ленточной пилы для небольшой столярной мастерской, где выполняются самые разные работы в зависимости от того, какой проект реализуется.Пила имеет необычную по европейским меркам раму, выполненную из цельной чугунной отливки, её жёсткость и обеспечивает нужные характеристики. Очень большая для 14-дюймового (по диаметру шкивов) класса высота пропила, она более соответствует моделям со шкивами на 18 или 20 дюймов. Поскольку данный станок привлекает своей универсальностью, нелишним выглядит двухскоростной редуктор, позволяющий изменять скорость ленты простой переустановкой ремня. Остальное оснащение вполне стандартно для профессиональных моделей: есть механизм для регулировки натяжения пильного полотна с индикатором усилия и рычагом для быстрого ослабления при хранении. Направляющие роликовые, рабочий стол выполнен из чугуна и может наклоняться в обе стороны (в одну на 10°, в другую на 45°).

Преимущества