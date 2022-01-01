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Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
    Арт. jet_408
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_408

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		711x1956x117
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • JWBS-14DXPRO — ленточная пила профессионального класса, долгое время представленная на рынке США и уже успевшая себя зарекомендовать у нас (поставляется с 2013 года). По многочисленным отзывам пользователей, это один из самых удачных вариантов универсальной ленточной пилы для небольшой столярной мастерской, где выполняются самые разные работы в зависимости от того, какой проект реализуется.
        Пила имеет необычную по европейским меркам раму, выполненную из цельной чугунной отливки, её жёсткость и обеспечивает нужные характеристики. Очень большая для 14-дюймового (по диаметру шкивов) класса высота пропила, она более соответствует моделям со шкивами на 18 или 20 дюймов. Поскольку данный станок привлекает своей универсальностью, нелишним выглядит двухскоростной редуктор, позволяющий изменять скорость ленты простой переустановкой ремня. Остальное оснащение вполне стандартно для профессиональных моделей: есть механизм для регулировки натяжения пильного полотна с индикатором усилия и рычагом для быстрого ослабления при хранении. Направляющие роликовые, рабочий стол выполнен из чугуна и может наклоняться в обе стороны (в одну на 10°, в другую на 45°).

        Преимущества

        • Две скорости движения пильной ленты
        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Рабочий стол из чугунного литья