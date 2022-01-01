Ленточнопильный станок Jet JWBS-14DXPRO
Арт. jet_408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|711x1956x117
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Напряжение сети, В
|230
Пила имеет необычную по европейским меркам раму, выполненную из цельной чугунной отливки, её жёсткость и обеспечивает нужные характеристики. Очень большая для 14-дюймового (по диаметру шкивов) класса высота пропила, она более соответствует моделям со шкивами на 18 или 20 дюймов. Поскольку данный станок привлекает своей универсальностью, нелишним выглядит двухскоростной редуктор, позволяющий изменять скорость ленты простой переустановкой ремня. Остальное оснащение вполне стандартно для профессиональных моделей: есть механизм для регулировки натяжения пильного полотна с индикатором усилия и рычагом для быстрого ослабления при хранении. Направляющие роликовые, рабочий стол выполнен из чугуна и может наклоняться в обе стороны (в одну на 10°, в другую на 45°).
Преимущества
- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья