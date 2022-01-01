Ленточнопильный станок Jet JWBS-15-T 400 В

Jet JWBS-15 - ленточная пила нового поколения, предназначенная для профессионального использования. Ее основное преимущество, на фоне аналогов прошлых поколений, - увеличенная высота распиловки. Этот параметр очень важен для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного. К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана и соответствует самым строгим требованиям: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка.

Преимущества