Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В

Преимущества

Две скорости движения пильной ленты

Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)

Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна

Регулировка наклона пильного стола

Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки

Рабочий стол из чугунного литья

Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Профессиональная ленточная пила Jet JWBS-18Q универсального назначения. Имеет большой запас мощности и высокие параметры распиловки, что позволяет использовать её при выполнении работ самого разного рода. На протяжении многих лет модель одна из самых популярных в своем классе, её приобретают как для использования в частных мастерских, так и в цехах на поточное производство, что объясняется удачным сочетанием цены, технических данных и хорошим оснащением. В отличие от многих аналогов пила оборудована трёступенчатой системой натяжения ленты: специальный рычаг позволяет выбрать рабочий режим, режим хранения (шкивы сведены частично) и сервисный для замены полотна (максимальное сближение). Для стабилизации использована система направляющих с «пятаками» для поперечной поддержки и с роликом для продольной. Узел перемещается с помощью реечного механизма регулировки вертикального просвета.