Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
Арт. jet_411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|850x1000x1900
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Частота, Гц
|50
- Профессиональная ленточная пила Jet JWBS-18Q универсального назначения. Имеет большой запас мощности и высокие параметры распиловки, что позволяет использовать её при выполнении работ самого разного рода. На протяжении многих лет модель одна из самых популярных в своем классе, её приобретают как для использования в частных мастерских, так и в цехах на поточное производство, что объясняется удачным сочетанием цены, технических данных и хорошим оснащением. В отличие от многих аналогов пила оборудована трёступенчатой системой натяжения ленты: специальный рычаг позволяет выбрать рабочий режим, режим хранения (шкивы сведены частично) и сервисный для замены полотна (максимальное сближение). Для стабилизации использована система направляющих с «пятаками» для поперечной поддержки и с роликом для продольной. Узел перемещается с помощью реечного механизма регулировки вертикального просвета.
Преимущества
- Две скорости движения пильной ленты
- Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза