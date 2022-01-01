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Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
    Арт. jet_411
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
    Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В
      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В

      Ленточнопильный станок Jet JWBS-18Q 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_411

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		850x1000x1900
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная ленточная пила Jet JWBS-18Q универсального назначения. Имеет большой запас мощности и высокие параметры распиловки, что позволяет использовать её при выполнении работ самого разного рода. На протяжении многих лет модель одна из самых популярных в своем классе, её приобретают как для использования в частных мастерских, так и в цехах на поточное производство, что объясняется удачным сочетанием цены, технических данных и хорошим оснащением. В отличие от многих аналогов пила оборудована трёступенчатой системой натяжения ленты: специальный рычаг позволяет выбрать рабочий режим, режим хранения (шкивы сведены частично) и сервисный для замены полотна (максимальное сближение). Для стабилизации использована система направляющих с «пятаками» для поперечной поддержки и с роликом для продольной. Узел перемещается с помощью реечного механизма регулировки вертикального просвета.

        Преимущества

        • Две скорости движения пильной ленты
        • Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)
        • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза