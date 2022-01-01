Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|600x850x1950
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Частота, Гц
|50
PWBS-14CS ленточная пила профессионального класса, имеющая в основе мощную конструкцию из массивных чугунных деталей. Для увеличения высоты распиловки в комплекте со станком поставляется специальный блок, который устанавливают в разрез вертикальной секции рамы. С ним можно распиливать заготовки высотой до 305 мм, что необычно много для такой компактной модели. Вместе с блоком поставляется ряд деталей, необходимых для его установки, таких как пильное полотно 2667 мм, удлиненная штанга верхних направляющих и пр. Фактически это означает, что пользователь может выбирать по своему усмотрению, в какой конфигурации эксплуатировать станок: с лентой 2375 мм и высотой распила 150 мм или с 2667-миллиметровой и распилом 305 мм – все переделки обратимы.
Преимущества
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Лампа подсветки рабочей области
- Гибкий патрубок подачи воздуха для сдува опилок
- Тумба-подставка для напольной установки