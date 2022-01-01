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Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Арт. jet_17847
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
    Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS
      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS

      Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_17847

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		600x850x1950
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • PWBS-14CS ленточная пила профессионального класса, имеющая в основе мощную конструкцию из массивных чугунных деталей. Для увеличения высоты распиловки в комплекте со станком поставляется специальный блок, который устанавливают в разрез вертикальной секции рамы. С ним можно распиливать заготовки высотой до 305 мм, что необычно много для такой компактной модели. Вместе с блоком поставляется ряд деталей, необходимых для его установки, таких как пильное полотно 2667 мм, удлиненная штанга верхних направляющих и пр. Фактически это означает, что пользователь может выбирать по своему усмотрению, в какой конфигурации эксплуатировать станок: с лентой 2375 мм и высотой распила 150 мм или с 2667-миллиметровой и распилом 305 мм – все переделки обратимы.

        Преимущества

        • Роликовые направляющие пильного полотна
        • Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
        • Регулировка наклона пильного стола
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Лампа подсветки рабочей области
        • Гибкий патрубок подачи воздуха для сдува опилок
        • Тумба-подставка для напольной установки