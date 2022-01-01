Ленточнопильный станок Jet Powermatic PWBS-14CS

PWBS-14CS ленточная пила профессионального класса, имеющая в основе мощную конструкцию из массивных чугунных деталей. Для увеличения высоты распиловки в комплекте со станком поставляется специальный блок, который устанавливают в разрез вертикальной секции рамы. С ним можно распиливать заготовки высотой до 305 мм, что необычно много для такой компактной модели. Вместе с блоком поставляется ряд деталей, необходимых для его установки, таких как пильное полотно 2667 мм, удлиненная штанга верхних направляющих и пр. Фактически это означает, что пользователь может выбирать по своему усмотрению, в какой конфигурации эксплуатировать станок: с лентой 2375 мм и высотой распила 150 мм или с 2667-миллиметровой и распилом 305 мм – все переделки обратимы.

Преимущества