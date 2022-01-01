Ленточнопильный станок Jet JWBS-18-T 400 В
Арт. jet_15089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|865x915x2035
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Частота, Гц
|50
- Jet JWBS-18 – новая ленточная пила для профессионального применения. Ее основное преимущество на фоне аналогов прошлых поколений – увеличенная высота распиловки. Этот параметр очень важен для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного. К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана и соответствует самым строгим требованиям: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка. Рабочий стол чугунный, поворотные сегменты, на которые он опирается, из этого же материала. Наклон производится при помощи зубчатого механизма вращением рукоятки и возможен в обе стороны (на 5° в сторону станка и на 45° от него). Для наибольшей эффективности пылеудаления установлено два 100-миллиметровых патрубка: один под рабочей поверхностью, второй в нижней части корпуса.
Преимущества
- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза