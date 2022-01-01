Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17

Напольный сверлильный станок JET IDP-17 354300T 400 В - современный, практичный и удобный станок с возможностью сверления отверстий в стали и чугуне диаметром до 16 мм и 20 мм соответственно. Профессиональное оборудование отличается высокой скоростью вращения шпинделя (2330 об/мин), наличием 12 скоростей вращения для максимально эффективного высверливания отверстий различного диаметра. Преимуществом является поворотный стол с мерной градусной шкалой для контроля угла поворота. Станок работает от трехфазной сети, мощность двигателя составляет 750 Вт. Оборудование предназначено для мелкосерийного производства. Ограничение по максимальной нагрузке на стол составляет 50 килограммов. Имеется кнопка аварийного выключения двигателя. Ход шпинделя в 80 мм позволяет высверливать достаточно глубокие отверстия в металлических заготовках. Удобные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают удобство работы на станке.



Преимущества