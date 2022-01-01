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Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Арт. jet_14405
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
    Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17
      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17

      Вертикально-сверлильный станок по металлу Jet IDP-17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14405

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный сверлильный станок JET IDP-17 354300T 400 В - современный, практичный и удобный станок с возможностью сверления отверстий в стали и чугуне диаметром до 16 мм и 20 мм соответственно. Профессиональное оборудование отличается высокой скоростью вращения шпинделя (2330 об/мин), наличием 12 скоростей вращения для максимально эффективного высверливания отверстий различного диаметра. Преимуществом является поворотный стол с мерной градусной шкалой для контроля угла поворота. Станок работает от трехфазной сети, мощность двигателя составляет 750 Вт. Оборудование предназначено для мелкосерийного производства. Ограничение по максимальной нагрузке на стол составляет 50 килограммов. Имеется кнопка аварийного выключения двигателя. Ход шпинделя в 80 мм позволяет высверливать достаточно глубокие отверстия в металлических заготовках. Удобные рукоятки с рельефной поверхностью обеспечивают удобство работы на станке.

        Преимущества

        • Серия Профессионал
        • Мощный чугунный стол и основание
        • 12 скоростей вращения шпинделя
        • Конус шпинделя МК-2
        • Поворотный стол
        • Произведено на Тайване