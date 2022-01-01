Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
Арт. jet_17349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|370
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Напряжение сети, В
|220
- Вертикально-сверлильный станок JET 212 Promac - предназначен для высверливания отверстий в металлических заготовках. Клиноременная передача позволяет плавно регулировать скорость вращения шпинделя.
Преимущества
- Экономичный электродвигатель
- 5 скоростей вращения
- Простота эксплуатации
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузки и снижает уровень шума
- Небольшие габариты и все