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Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Арт. jet_17349
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
    Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac
      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac

      Вертикально-сверлильный станок Jet 212 Promac

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_17349

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вертикально-сверлильный станок JET 212 Promac - предназначен для высверливания отверстий в металлических заготовках. Клиноременная передача позволяет плавно регулировать скорость вращения шпинделя.

        Преимущества

        • Экономичный электродвигатель
        • 5 скоростей вращения
        • Простота эксплуатации
        • Ременная передача защищает двигатель от перегрузки и снижает уровень шума
        • Небольшие габариты и все