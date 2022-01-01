Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV

Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFV - качественное оборудование для обработки металлических заготовок. Комплект включает в себя установленную систему СОЖ. Подача жидкости ведется непосредственно в зону сверления. Расход жидкости составляет 6 л/мин. Станок оснащен подвижным рабочим столом: угол наклона составляет 45 градусов в обе стороны вокруг оси Z, перемещение ограничено 490 мм. Автоматическая подача пиноли ведется на трех скоростях: 0,1/0,2/0,3 мм/об. Оборудование имеет удобную панель управления, на которой находятся все рычаги управления и информационные таблицы. На панели также находится кнопка аварийного отключения двигателя. Регулировка скорости вращения осуществляется плавно, что позволяет подобрать оптимальный темпобработки деталей. Высокую надежность обеспечивает наличие отполированных и закаленных шестерней. Для установки патрона используется оправка сверлильного патрона В16/МК4. Модель работает в 2 скоростных диапазонах.



Преимущества