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Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Арт. jet_14145
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
    Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV
      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV

      Вертикально- сверлильный станок по металлу Jet GHD-35PFV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14145

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFV  - качественное оборудование для обработки металлических заготовок. Комплект включает в себя установленную систему СОЖ. Подача жидкости ведется непосредственно в зону сверления. Расход жидкости составляет 6 л/мин. Станок оснащен подвижным рабочим столом: угол наклона составляет 45 градусов в обе стороны вокруг оси Z, перемещение ограничено 490 мм. Автоматическая подача пиноли ведется на трех скоростях: 0,1/0,2/0,3 мм/об. Оборудование имеет удобную панель управления, на которой находятся все рычаги управления и информационные таблицы. На панели также находится кнопка аварийного отключения двигателя. Регулировка скорости вращения осуществляется плавно, что позволяет подобрать оптимальный темпобработки деталей. Высокую надежность обеспечивает наличие отполированных и закаленных шестерней. Для установки патрона используется оправка сверлильного патрона В16/МК4. Модель работает в 2 скоростных диапазонах.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
        • Закаленные и отшлифованные шестерни
        • Цифровая индикация скорости вращения шпинделя
        • Чугунный стол и основание
        • Возможность нарезания резьбы
        • Подача СОЖ в зону резания
        • Конус Морзе №4
        • Диаметр резьбы - М22
        • Мощный двигатель