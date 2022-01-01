Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
Арт. jet_14319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Настольный сверлильный станок JET JDP-15B используется в качестве профессионального оборудования столярной мастерской. Агрегат оснащается эффективным современным двигателем с выходной мощностью 550 Вт. Конструкцией модели предусматривается ограничитель глубины сверления (с возможностью регулировки). Поворотный стол из литого чугуна отличается ударопрочностью и устойчивостью к износу. Специальная вращающаяся рукоять дает возможность быстро менять высоту стола в зависимости от размера заготовки. Глубина сверления с высокой точностью контролируется по лимбу. Для удобства эксплуатации в верхней части станка находится светодиодная подсветка рабочей зоны. Центр сверления легко и просто определяется при помощи лазерного указателя в виде двух перекрещивающихся лучей.
Преимущества
- 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Рабочий стол увеличенной площади имеет прорези для крепления заготовки с помощью струбцин и большое отверстие в центре для сменной "жертвенной" вставки
- Наличие четырех регулировочных винтов под основанием позволяет использовать вставки, сделанные из материала разной толщины
- Высокий запас прочности
- Наклон стола на 90 градусов
- Долгий срок службы
- Качественная сборка