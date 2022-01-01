Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)

Настольный сверлильный станок JET JDP-15B используется в качестве профессионального оборудования столярной мастерской. Агрегат оснащается эффективным современным двигателем с выходной мощностью 550 Вт. Конструкцией модели предусматривается ограничитель глубины сверления (с возможностью регулировки). Поворотный стол из литого чугуна отличается ударопрочностью и устойчивостью к износу. Специальная вращающаяся рукоять дает возможность быстро менять высоту стола в зависимости от размера заготовки. Глубина сверления с высокой точностью контролируется по лимбу. Для удобства эксплуатации в верхней части станка находится светодиодная подсветка рабочей зоны. Центр сверления легко и просто определяется при помощи лазерного указателя в виде двух перекрещивающихся лучей.



Преимущества