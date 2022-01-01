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Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Арт. jet_14319
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
    Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)
      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)

      Сверлильный станок Jet JDP-15B (230 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_14319

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный сверлильный станок JET JDP-15B используется в качестве профессионального оборудования столярной мастерской. Агрегат оснащается эффективным современным двигателем с выходной мощностью 550 Вт. Конструкцией модели предусматривается ограничитель глубины сверления (с возможностью регулировки). Поворотный стол из литого чугуна отличается ударопрочностью и устойчивостью к износу. Специальная вращающаяся рукоять дает возможность быстро менять высоту стола в зависимости от размера заготовки. Глубина сверления с высокой точностью контролируется по лимбу. Для удобства эксплуатации в верхней части станка находится светодиодная подсветка рабочей зоны. Центр сверления легко и просто определяется при помощи лазерного указателя в виде двух перекрещивающихся лучей.

        Преимущества

        • 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Рабочий стол увеличенной площади имеет прорези для крепления заготовки с помощью струбцин и большое отверстие в центре для сменной "жертвенной" вставки
        • Наличие четырех регулировочных винтов под основанием позволяет использовать вставки, сделанные из материала разной толщины
        • Высокий запас прочности
        • Наклон стола на 90 градусов
        • Долгий срок службы
        • Качественная сборка