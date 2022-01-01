Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
Арт. jet_471
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Мощность, Вт
|450
|
Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Jet JDP-10L используется в домашнем хозяйстве для аккуратного и точного сверления заготовок из дерева. Рабочий стол изготавливается из высококачественного серого чугуна, что гарантирует его прочность и устойчивость к износу. Вертикальное перемещение рабочего стола осуществляется при помощи удобной вращающейся рукояти. В зависимости от задачи оператор имеет возможность поворачивать стол на 0-45 градусов. Конструкция модели предполагает использование шпинделя МК2, что позволяет устанавливать сверла с конической формой хвостовика.
Преимущества
- Колонна с зубчатой рейкой - удобная регулировка по высоте
- Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Металлические шкивы передачи
- Тиски входят в комплект поставки
- Высокая частота вращения
- Устойчивая конструкция
- Простота применения