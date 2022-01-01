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Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Арт. jet_471
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L

      Настольный сверлильный станок Jet JDP-10L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_471

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Jet JDP-10L используется в домашнем хозяйстве для аккуратного и точного сверления заготовок из дерева. Рабочий стол изготавливается из высококачественного серого чугуна, что гарантирует его прочность и устойчивость к износу. Вертикальное перемещение рабочего стола осуществляется при помощи удобной вращающейся рукояти. В зависимости от задачи оператор имеет возможность поворачивать стол на 0-45 градусов. Конструкция модели предполагает использование шпинделя МК2, что позволяет устанавливать сверла с конической формой хвостовика.

        Преимущества

        • Колонна с зубчатой рейкой - удобная регулировка по высоте
        • Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Металлические шкивы передачи
        • Тиски входят в комплект поставки
        • Высокая частота вращения
        • Устойчивая конструкция
        • Простота применения