Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355M
Арт. ОТХ00031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Jet JDP-8L 10000355M - настольный сверлильный станок для бытовых работ по дереву, металлу, пластику. У модели прочный чугунный стол и компактная конструкция. Оператор может легко отрегулировать высоту и наклон стола. Инструмент оснащен шкалой и ограничителем глубины сверления. Диаметр патрона - 13 мм. Максимальная скорость работы - 2650 об/мин.
Преимущества
- Шкала — позволяет точно контролировать ход работы
- Ограничитель глубины — для выполнения несквозных отверстий
- Чугунный стол — обеспечивает надежность сверления детали
- Регулировка наклона стола