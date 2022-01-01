Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC - предназначен для сверления в диапазоне от 3 до 16 мм при условии массового производства. Станок прост в эксплуатации, легко настраивается и имеет возможность работать как в одиночном цикле, так и в режиме повторяющейся операции, например, при нарезке резьбы. Счетчик известит о количестве сделанных циклов, а удобная регулировка глубины подачи исключит вероятность ошибки.



Преимущества