Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
Арт. jet_263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|400
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Напряжение сети, В
|400
- Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC - предназначен для сверления в диапазоне от 3 до 16 мм при условии массового производства. Станок прост в эксплуатации, легко настраивается и имеет возможность работать как в одиночном цикле, так и в режиме повторяющейся операции, например, при нарезке резьбы. Счетчик известит о количестве сделанных циклов, а удобная регулировка глубины подачи исключит вероятность ошибки.
Преимущества
- Возможность работать в одиночном цикле, так и в режиме повторяющейся операции
- Установлен счетчик циклов операции
- Работа в условиях массового производства
- Нарезание резьбы в цикле