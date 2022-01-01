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Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Арт. jet_263
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
    Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC
      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC

      Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_263

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		400
      Напряжение сети, В
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильно-резьбонарезной станок Jet KST-340 MASCHTEC - предназначен для сверления в диапазоне от 3 до 16 мм при условии массового производства. Станок прост в эксплуатации, легко настраивается и имеет возможность работать как в одиночном цикле, так и в режиме повторяющейся операции, например, при нарезке резьбы. Счетчик известит о количестве сделанных циклов, а удобная регулировка глубины подачи исключит вероятность ошибки.

        Преимущества

        • Возможность работать в одиночном цикле, так и в режиме повторяющейся операции
        • Установлен счетчик циклов операции
        • Работа в условиях массового производства
        • Нарезание резьбы в цикле