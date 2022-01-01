Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
Арт. jet_259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|900
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Напряжение сети, В
|220
- Jet JDP-15 самая мощная и крупная настольная модель из начальной серии профессиональных станков Jet. Благодаря качественной проработке деталей механизмов она отличается хорошими показателями точности и долговечности.
Преимущества
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Быстрозажимной сверлильный патрон