Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В

Преимущества

Регулируемый ограничитель глубины сверления

Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления

Рабочий стол из чугунного литья

Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки

Регулировка наклона рабочего стола

Быстрозажимной сверлильный патрон

Jet JDP-15 самая мощная и крупная настольная модель из начальной серии профессиональных станков Jet. Благодаря качественной проработке деталей механизмов она отличается хорошими показателями точности и долговечности.