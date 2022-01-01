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Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
Найти аналог
Сверлильные станки
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
    Арт. jet_259
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
    Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В
      Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В

      Настольный сверлильный станок Jet JDP-15, 230 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_259

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JDP-15 самая мощная и крупная настольная модель из начальной серии профессиональных станков Jet. Благодаря качественной проработке деталей механизмов она отличается хорошими показателями точности и долговечности.

        Преимущества

        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Быстрозажимной сверлильный патрон