Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
Арт. jet_262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|400
- Jet JDP-17FT — профессиональный сверлильный станок для напольного размещения. Большой диапазон регулировки вертикального просвета за счёт подъёма/ опускания стола позволяет использовать его для работы с крупногабаритными заготовками, такими как готовые сборки изделий из металла или дерева.
Преимущества
- Реверс электродвигателя (в исполнении на 400В)
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Быстрозажимной сверлильный патрон