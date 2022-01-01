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Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
Найти аналог
Сверлильные станки
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
    Арт. jet_262
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
    Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В
      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В

      Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_262

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Jet JDP-17FT — профессиональный сверлильный станок для напольного размещения. Большой диапазон регулировки вертикального просвета за счёт подъёма/ опускания стола позволяет использовать его для работы с крупногабаритными заготовками, такими как готовые сборки изделий из металла или дерева.

        Преимущества

        • Реверс электродвигателя (в исполнении на 400В)
        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Быстрозажимной сверлильный патрон