Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F, 400 В

Jet JDP-17FT — профессиональный сверлильный станок для напольного размещения. Большой диапазон регулировки вертикального просвета за счёт подъёма/ опускания стола позволяет использовать его для работы с крупногабаритными заготовками, такими как готовые сборки изделий из металла или дерева.



Преимущества