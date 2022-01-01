Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S

Преимущества

Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки

Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами

Регулировка наклона рабочего стола

Рабочий стол из чугунного литья

Напольное исполнение

JOSS-S – новая модификация профессионального станка Jet для шлифования криволинейных кромок при помощи вращательно-колебательного движения абразивной гильзы. Модель имеет обновленный дизайн, позволивший улучшить внешний вид и ряд важных эксплуатационных характеристик. Пространство под столом огорожено гофрированным пылесборным кожухом. Механизм регулировки положения рабочего стола позволяет наклонять его в обе стороны: в одну на 15 градусов, в другую на 45. Основание служит не только подставкой, но и отсеком для хранения шпинделей и гильз. Станок комплектуется двигателем большой мощности и осцилляционным (колебательным) механизмом в масляной ванне, что вкупе обеспечивает надежность и длительный срок службы. Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную конструкцию напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций и, как следствие, высокое качество шлифования.