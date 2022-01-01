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Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
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Шлифовальные станки
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
    Арт. jet_422
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
    Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S
      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S

      Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок Jet JOSS-S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_422

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1200
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • JOSS-S – новая модификация профессионального станка Jet для шлифования криволинейных кромок при помощи вращательно-колебательного движения абразивной гильзы. Модель имеет обновленный дизайн, позволивший улучшить внешний вид и ряд важных эксплуатационных характеристик. Пространство под столом огорожено гофрированным пылесборным кожухом.  Механизм регулировки положения рабочего стола позволяет наклонять его в обе стороны: в одну на 15 градусов, в другую на 45. Основание служит не только подставкой, но и отсеком для хранения шпинделей и гильз. Станок комплектуется двигателем большой мощности и осцилляционным (колебательным) механизмом в масляной ванне, что вкупе обеспечивает надежность и длительный срок службы. Полнота использования ресурса абразивных гильз, производительность и качество шлифования достигаются за счет комбинированного вращательно-осциллирующего движения шпинделя. Вертикальный ход при этом составляет 38 мм. Станок имеет массивную конструкцию напольного исполнения с большим столом. Основные детали выполнены литыми из чугуна, что обеспечивает хорошее поглощение вибраций и, как следствие, высокое качество шлифования.

        Преимущества

        • Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
        • Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
        • Регулировка наклона рабочего стола
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Напольное исполнение