Устройство автоподачи заготовок JET JPF-3, 400 Вт

Устройство для автоматической подачи заготовок с питанием от трёхфазной сети. Предназначено для установки на деревообрабатывающие станки всех типов, по своим характеристикам лучше всего подходит для фуговальных и фрезерных. Имеет механический (шестерёнчатый) редуктор с восемью передачами для выбора оптимальной скорости подачи. Усилие передается на заготовку через три ролика с резиновым покрытием шириной 50 мм. Возможна работа с прижимом к столу или к упору (головная часть выполнена поворотной).