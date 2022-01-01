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Устройство автоподачи заготовок JET JPF-3, 400 Вт
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Устройства автоподачи заготовок для фрезерных станков
    Устройство автоподачи заготовок JET JPF-3, 400 Вт
    Арт. jet_496
    Устройство автоподачи заготовок JET JPF-3, 400 Вт

      Устройство автоподачи заготовок JET JPF-3, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_496

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Устройство для автоматической подачи заготовок с питанием от трёхфазной сети. Предназначено для установки на деревообрабатывающие станки всех типов, по своим характеристикам лучше всего подходит для фуговальных и фрезерных. Имеет механический (шестерёнчатый) редуктор с восемью передачами для выбора оптимальной скорости подачи. Усилие передается на заготовку через три ролика с резиновым покрытием шириной 50 мм. Возможна работа с прижимом к столу или к упору (головная часть выполнена поворотной).