Кабель-канал 100*60 "ЕКF-Plast" (в упаковке 8м)

Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий.