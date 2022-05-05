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Кабель-канал 100*60 "ЕКF-Plast" (в упаковке 8м)
5.0
2
Найти аналог
Кабели
    Кабель-канал 100*60 "ЕКF-Plast" (в упаковке 8м)
    Арт. X699434843
    5.0
    2

      Кабель-канал 100*60 "ЕКF-Plast" (в упаковке 8м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699434843
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий.