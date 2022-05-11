Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кабельный канал EKF-Plast PROxima kk-25-25 (25x25 мм, 32 м)
4.7
3
Найти аналог
Комплектующие для электрики
    Кабельный канал EKF-Plast PROxima kk-25-25 (25x25 мм, 32 м)
    Арт. X6994345
    4.7
    3
    Кабельный канал EKF-Plast PROxima kk-25-25 (25x25 мм, 32 м)

      Кабельный канал EKF-Plast PROxima kk-25-25 (25x25 мм, 32 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994345
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		канал кабельный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа.

        Преимущества

        • Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий
        • Простота установки 