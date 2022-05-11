Кабельный канал EKF-Plast PROxima kk-25-25 (25x25 мм, 32 м)
Арт. X6994345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|канал кабельный
- Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа.
Преимущества
- Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий
- Простота установки