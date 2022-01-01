Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8004866, 2.4 мм
Арт. О00000026019
Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8004866, 2.4 мм
Арт. О00000026019
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|2.4
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Тип сварки/резки
|TIG
- Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8004866 - предназначен для горелок серии TIG. Оснастка имеет особую конструкцию и позволяет равномерно распределять поток поступающего газа.