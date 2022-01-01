Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм
Арт. О00000026013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|газовая линза
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Диаметр электрода, мм
|1.6
- Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм - предназначен для горелок серии TIG. Оснастка имеет особую конструкцию и позволяет равномерно распределять поток поступающего газа. Диаметр используемого вольфрамового электрода - 1.6 мм.
Преимущества
- Совместим с горелками TIG 17–18–26