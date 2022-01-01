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Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм
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Цанги
    Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм
    Арт. О00000026013
    Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм

      Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026013

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		газовая линза
      Диаметр электрода, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель цанги газовая линза (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Кедр 8004444, 1.6 мм - предназначен для горелок серии TIG. Оснастка имеет особую конструкцию и позволяет равномерно распределять поток поступающего газа. Диаметр используемого вольфрамового электрода - 1.6 мм.

        Преимущества

        • Совместим с горелками TIG 17–18–26