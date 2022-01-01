Сопло керамическое ГАЗ ЛИНЗА №8 (12.5 мм) Кедр 8004435 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Диаметр - 12.5 мм

Совместимо с горелками TIG 17–18–26

Сопло газовая линза №8 КЕДР 8004435 предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.