Сопло керамическое удлиненное №5 (8.0 мм) Кедр 8004200 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

Преимущества

Предназначено для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом

Диаметр - 8.0 мм

Совместимо с горелками TIG 17–18–26

Сопло керамическое удлиненное №5 (8.0 мм) Кедр 8004200 - предназначено для горелок TIG 17–18–26. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.