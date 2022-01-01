Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №8 (12.5 мм) Кедр 8004433 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026036
Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №8 (12.5 мм) Кедр 8004433 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|газовая линза
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Удлиненное
|Нет
- Сопло керамическое удлиненное ГАЗ ЛИНЗА №8 (12.5 мм) Кедр 8004433 - предназначено для горелок серии TIG. Применяется для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Диаметр - 12.5 мм
- Совместимо с горелками TIG 17–18–26