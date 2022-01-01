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Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
    Арт. О00000025233
    Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
    Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
    Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
      Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
      Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
      Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8

      Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025233

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		8
      Тип индикации
      		стрелочная шкала
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Зарядное устройство Kolner KBCН 8 предназначено для заряда аккумуляторных батарей транспортных средств напряжением 6 В и 12 В. На передней панели прибора имеется стрелочный индикатор, который показывает процесс зарядки, а так же рычаг переключения режимов быстрой и медленной зарядки. Устройство имеет компактные размеры и рукоять для удобной транспортировки. Длина сетевого кабеля составляет 1.5 м. Интуитивно понятная панель зарядного устройства Kolner KBCН 8 способствует простоте управления.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Качественное исполнение
        • Эффективность эксплуатации
        • Стабильная работа