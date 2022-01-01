Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8

Преимущества

Долгий срок службы

Качественное исполнение

Эффективность эксплуатации

Стабильная работа

Зарядное устройство Kolner KBCН 8 предназначено для заряда аккумуляторных батарей транспортных средств напряжением 6 В и 12 В. На передней панели прибора имеется стрелочный индикатор, который показывает процесс зарядки, а так же рычаг переключения режимов быстрой и медленной зарядки. Устройство имеет компактные размеры и рукоять для удобной транспортировки. Длина сетевого кабеля составляет 1.5 м. Интуитивно понятная панель зарядного устройства Kolner KBCН 8 способствует простоте управления.