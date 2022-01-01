Зарядное устройство для аккумуляторов Kolner KBCН 8
Арт. О00000025233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|8
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Тип индикации
|стрелочная шкала
- Зарядное устройство Kolner KBCН 8 предназначено для заряда аккумуляторных батарей транспортных средств напряжением 6 В и 12 В. На передней панели прибора имеется стрелочный индикатор, который показывает процесс зарядки, а так же рычаг переключения режимов быстрой и медленной зарядки. Устройство имеет компактные размеры и рукоять для удобной транспортировки. Длина сетевого кабеля составляет 1.5 м. Интуитивно понятная панель зарядного устройства Kolner KBCН 8 способствует простоте управления.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Качественное исполнение
- Эффективность эксплуатации
- Стабильная работа