Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1

Масляный поршневой воздушный компрессор Garage(Гараж) PK 24.F185/1.1 используется для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент под давлением 8 бар. Горизонтально расположенный ресивер окрашен порошковым методом, что предотвращает образование коррозии. Предусмотрено сливное отверстие для удобного удаления конденсата из ресивера.

Преимущества