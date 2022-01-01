Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1
Арт. X109901182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Масляный поршневой воздушный компрессор Garage(Гараж) PK 24.F185/1.1 используется для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент под давлением 8 бар. Горизонтально расположенный ресивер окрашен порошковым методом, что предотвращает образование коррозии. Предусмотрено сливное отверстие для удобного удаления конденсата из ресивера.
Преимущества
- Универсальный выход воздушного патрубка с дополнительным переходником
- Автоматический режим работы после запуска компрессора
- Небольшой вес
- Защита от коррозии
- Удобная рукоятка
- Высокое качество сборки
- Защита от перегрузок
- Высокая производительность