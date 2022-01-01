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Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1
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Компрессоры
    Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1
    Арт. X109901182
    Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1

      Компрессор Garage PK 24.F 185/1.1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901182

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный поршневой воздушный компрессор Garage(Гараж) PK 24.F185/1.1 используется для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент под давлением 8 бар. Горизонтально расположенный ресивер окрашен порошковым методом, что предотвращает образование коррозии. Предусмотрено сливное отверстие для удобного удаления конденсата из ресивера.

        Преимущества

        • Универсальный выход воздушного патрубка с дополнительным переходником
        • Автоматический режим работы после запуска компрессора
        • Небольшой вес
        • Защита от коррозии
        • Удобная рукоятка
        • Высокое качество сборки
        • Защита от перегрузок
        • Высокая производительность