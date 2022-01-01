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Компрессор Metabo BasicAir 250
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Компрессоры
    Компрессор Metabo BasicAir 250
    Арт. 718956
    Компрессор Metabo BasicAir 250

      Компрессор Metabo BasicAir 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718956

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный компрессор Metabo(Метабо) BasicAir 250 применяется, как "источник питания" для пневмоинструмента. Такой аппарат подойдет для использования в мастерских, автосервисах, при ремонтных работах.

        Преимущества

        • Аппарат оснащен двумя манометрами: для контроля рабочего давления и для индикации давления в резервуаре
        • Большие колеса делают перемещение масляного компрессора Metabo BasicAir 250 0230125000 более удобным и легким
        • Есть редуктор давления, с помощью которого регулируется давление, подаваемое на пневмоинструмент
        • У компрессора есть передняя обрезиненная рукоятка рычага, а также задняя ручка для ношения, что способствует облегчению транспортировки
        • Есть термическая защита двигателя
        • В холодное время года простой запуск благодаря манометрическому выключателя с пусковым клапаном
        • Есть опорная ножка для наилучшей устойчивости