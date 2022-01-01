Компрессор Metabo BasicAir 250
Арт. 718956
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Масляный компрессор Metabo(Метабо) BasicAir 250 применяется, как "источник питания" для пневмоинструмента. Такой аппарат подойдет для использования в мастерских, автосервисах, при ремонтных работах.
Преимущества
- Аппарат оснащен двумя манометрами: для контроля рабочего давления и для индикации давления в резервуаре
- Большие колеса делают перемещение масляного компрессора Metabo BasicAir 250 0230125000 более удобным и легким
- Есть редуктор давления, с помощью которого регулируется давление, подаваемое на пневмоинструмент
- У компрессора есть передняя обрезиненная рукоятка рычага, а также задняя ручка для ношения, что способствует облегчению транспортировки
- Есть термическая защита двигателя
- В холодное время года простой запуск благодаря манометрическому выключателя с пусковым клапаном
- Есть опорная ножка для наилучшей устойчивости