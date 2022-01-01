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Компрессор Metabo CLASSIC 255
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Компрессоры
    Компрессор Metabo CLASSIC 255
    Арт. 718848
    Компрессор Metabo CLASSIC 255

      Компрессор Metabo CLASSIC 255

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718848

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный компрессор Metabo(Метабо) Classic 255 предназначен для выполнения работ с использованием сжатого воздуха. Используется в небольших мастерских, автосервисах и при ремонтно-отделочных работах.  

        Преимущества

        • Смазываемый поршневой компрессор
        • Для однофазного переменного тока
        • Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
        • Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
        • Большие устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
        • 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
        • Не требует проверки перед вводом в эксплуатацию