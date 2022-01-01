Компрессор Metabo CLASSIC 255
Арт. 718848
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Масляный компрессор Metabo(Метабо) Classic 255 предназначен для выполнения работ с использованием сжатого воздуха. Используется в небольших мастерских, автосервисах и при ремонтно-отделочных работах.
Преимущества
- Смазываемый поршневой компрессор
- Для однофазного переменного тока
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
- Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
- Большие устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требует проверки перед вводом в эксплуатацию