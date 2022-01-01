Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000
Арт. X109901215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000 прочная металлическая конструкция, которая предназначена для питания различного пневмоинструмента. В компрессоре предусмотрена ручка для удобства транспортировки. Данная модель рассчитана на питание от трехфазной сети. Компрессор отличается высокой производительностью, качественным исполнением и вместительным ресивером.
Преимущества
- Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии