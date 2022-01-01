Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000 прочная металлическая конструкция, которая предназначена для питания различного пневмоинструмента. В компрессоре предусмотрена ручка для удобства транспортировки. Данная модель рассчитана на питание от трехфазной сети. Компрессор отличается высокой производительностью, качественным исполнением и вместительным ресивером.

Преимущества