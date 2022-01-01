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Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000
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Компрессоры
    Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000
    Арт. X109901215
    Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000

      Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901215

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Metabo MEGA 350-100 D 601539000 прочная металлическая конструкция, которая предназначена для питания различного пневмоинструмента. В компрессоре предусмотрена ручка для удобства транспортировки. Данная модель рассчитана на питание от трехфазной сети. Компрессор отличается высокой производительностью, качественным исполнением и вместительным ресивером.

        Преимущества

        • Регулировка рабочего давления в зависимости от области применения при помощи фильтра-редуктора с манометром
        • Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
        • Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
        • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
        • Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка для мобильного использования
        • 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии