Компрессор Remeza С416М

Компрессор поршневой С-416М представляет собой качественное промышленное оборудование, которое используется как на производствах, так и при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Высокая производительность поддерживает подключение нескольких единиц пневматического инструмента, работающего при давлении до 10 бар. Компрессорная головка оснащена дополнительным защитным чехлом. Манометр расположен на корпусе и позволяет контролировать давление системы.

Преимущества