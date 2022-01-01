Компрессор Remeza С416М
Арт. X109901181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор поршневой С-416М представляет собой качественное промышленное оборудование, которое используется как на производствах, так и при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Высокая производительность поддерживает подключение нескольких единиц пневматического инструмента, работающего при давлении до 10 бар. Компрессорная головка оснащена дополнительным защитным чехлом. Манометр расположен на корпусе и позволяет контролировать давление системы.
Преимущества
- Прочные стальные опоры, которые обеспечивают стабильное положение во время работы оборудования
- Стационарный
- С ресивером
- Качественная сборка
- Длительный срок службы