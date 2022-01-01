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Компрессор Remeza С416М
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Компрессоры
    Компрессор Remeza С416М
    Арт. X109901181
    Компрессор Remeza С416М
    Компрессор Remeza С416М
      Компрессор Remeza С416М
      Компрессор Remeza С416М

      Компрессор Remeza С416М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901181

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор поршневой С-416М представляет собой качественное промышленное оборудование, которое используется как на производствах, так и при проведении строительных и дорожно-ремонтных работ. Высокая производительность поддерживает подключение нескольких единиц пневматического инструмента, работающего при давлении до 10 бар. Компрессорная головка оснащена дополнительным защитным чехлом. Манометр расположен на корпусе и позволяет контролировать давление системы.

        Преимущества

        • Прочные стальные опоры, которые обеспечивают стабильное положение во время работы оборудования
        • Стационарный
        • С ресивером
        • Качественная сборка
        • Длительный срок службы