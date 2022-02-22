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Электрический котел Protherm Скат 21K
5.0
2
Найти аналог
Электрические котлы
    Электрический котел Protherm Скат 21K
    Арт. X40012261
    5.0
    2
    Электрический котел Protherm Скат 21K
    Электрический котел Protherm Скат 21K
    Электрический котел Protherm Скат 21K
    Электрический котел Protherm Скат 21K
      Электрический котел Protherm Скат 21K
      Электрический котел Protherm Скат 21K
      Электрический котел Protherm Скат 21K
      Электрический котел Protherm Скат 21K

      Электрический котел Protherm Скат 21K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X40012261
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел PROTHERM Скат 21К одноконтурный для настенного крепления. Предназначен для использования в системах отопления квартир, частных домов и других жилых помещений, а при наличии дополнительного накопительного бойлера – в системе горячего водоснабжения. Хорошие показатели мощности 21 кВт позволяют быстро и качественно обогреть все помещения. Легкий вес 34 кг и компактные размеры позволяют использовать электрический настенный котел PROTHERM Скат 21К даже на небольшой площади.

        Преимущества

        • Плавный старт позволяет защитить систему от перегрузок в сети
        • Возможность подключения стабилизатора напряжения
        • Высокий КПД (до 99,5%)
        • Цифровой дисплей и центр управления удобно расположены на передней панели
        • Двухскоростной насос с защитой от заклинивания
        • Защита от замерзания (включение при понижении температуры от +8 градусов
        • Может подключаться комнатный термостат