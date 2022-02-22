Электрический котел Protherm Скат 21K
Арт. X40012261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
- Электрический котел PROTHERM Скат 21К одноконтурный для настенного крепления. Предназначен для использования в системах отопления квартир, частных домов и других жилых помещений, а при наличии дополнительного накопительного бойлера – в системе горячего водоснабжения. Хорошие показатели мощности 21 кВт позволяют быстро и качественно обогреть все помещения. Легкий вес 34 кг и компактные размеры позволяют использовать электрический настенный котел PROTHERM Скат 21К даже на небольшой площади.
Преимущества
- Плавный старт позволяет защитить систему от перегрузок в сети
- Возможность подключения стабилизатора напряжения
- Высокий КПД (до 99,5%)
- Цифровой дисплей и центр управления удобно расположены на передней панели
- Двухскоростной насос с защитой от заклинивания
- Защита от замерзания (включение при понижении температуры от +8 градусов
- Может подключаться комнатный термостат