Электрический котел Protherm Скат 21K

Преимущества

Плавный старт позволяет защитить систему от перегрузок в сети

Возможность подключения стабилизатора напряжения

Высокий КПД (до 99,5%)

Цифровой дисплей и центр управления удобно расположены на передней панели

Двухскоростной насос с защитой от заклинивания

Защита от замерзания (включение при понижении температуры от +8 градусов

Может подключаться комнатный термостат

Электрический котел PROTHERM Скат 21К одноконтурный для настенного крепления. Предназначен для использования в системах отопления квартир, частных домов и других жилых помещений, а при наличии дополнительного накопительного бойлера – в системе горячего водоснабжения. Хорошие показатели мощности 21 кВт позволяют быстро и качественно обогреть все помещения. Легкий вес 34 кг и компактные размеры позволяют использовать электрический настенный котел PROTHERM Скат 21К даже на небольшой площади.