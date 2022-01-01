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Ленточное полотно для STALEX BS-115
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Пильные полотна для ленточных пил
    Ленточное полотно для STALEX BS-115
    Арт. stalex_5911
    Ленточное полотно для STALEX BS-115

      Ленточное полотно для STALEX BS-115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_5911

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Длина, мм
      		1540
      Ширина полотна, мм
      		13
      Толщина, мм
      		0.65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические и твёрдосплавные ленточнопильные полотна по металлу с различными видами заточки производятся и поставляются для любых моделей станков. Режущей инструмент поставляется в бухтах из Германии, окончательное производство ленточнопильных колец в нужный размер производится на немецком и итальянском оборудование. Подбор ленточнопильных полотен практически под все виды металлических и промышленных материалов. Ленточная пила 13х0,65 длина 1540