Ленточное полотно для STALEX BS-5030
Арт. stalex_5928
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|4180
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Ширина полотна, мм
|34
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Толщина, мм
|1.1
- Биметаллические и твёрдосплавные ленточнопильные полотна по металлу с различными видами заточки производятся и поставляются для любых моделей станков. Режущей инструмент поставляется в бухтах из Германии, окончательное производство ленточнопильных колец в нужный размер производится на немецком и итальянском оборудование. Подбор ленточнопильных полотен практически под все виды металлических и промышленных материалов. Ленточная пила 34х1,1 длина 4180.