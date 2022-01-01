Ленточное полотно для STALEX BS-215
Арт. stalex_5918
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|2060
|
Ширина полотна, мм
|20
|
Толщина, мм
|0.9
- Биметаллические и твёрдосплавные ленточнопильные полотна по металлу с различными видами заточки производятся и поставляются для любых моделей станков. Режущей инструмент поставляется в бухтах из Германии, окончательное производство ленточнопильных колец в нужный размер производится на немецком и итальянском оборудование. Подбор ленточнопильных полотен практически под все виды металлических и промышленных материалов. Ленточная пила 20х0,9 длина 2060