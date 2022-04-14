Леска для триммера Stihl 00009303340, пятиугольник, 2,4 мм, 50 м
Арт. X18612507320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска для триммера Stihl 00009303340, пятиугольник, 2,4 мм, 50 м - корд триммерный пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.
Преимущества
- Универсальность
- Универсальная прочная леска
- Износоустойкость