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Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м
1 190 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м
    Арт. О00000027655
    Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м
    Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м
      Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м
      Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м

      Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027655

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411- применяется для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря X-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

        Преимущества

        • Крестообразное сечение
        • Износоустойчивость
        • Идеальный срез