Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411, X-образного сечения, 2.7 мм х 65 м

Преимущества

Крестообразное сечение

Износоустойчивость

Идеальный срез

Леска для триммера Stihl X-Line 00009303411- применяется для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря X-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Используется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.