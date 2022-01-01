Лестница Вершина 315/541
Арт. X1350313844
Характеристики
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Производитель
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Материал
|алюминий
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Количество ступеней в секции, шт
|11
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Количество секций, шт
|2
- Лестница двухсекционная алюминиевая 2х11 (2х315/541 см, 12,4 кг), ВЕРШИНА. Двухсекционная (универсальная) лестница выполнена из алюминия. Выполняет функции как лестницы-стремянки так и приставной лестницы.
Преимущества
- Регулируемая высота подъема за счет своей телескопической конструкции,
- Наличие стабилизатора увеличенной ширины для более высокой устойчивости.