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Лестница Вершина 2х13
5.0
2
Найти аналог
Двухсекционные лестницы
    Лестница Вершина 2х13
    Арт. X1350313852
    5.0
    2
    Лестница Вершина 2х13
    Лестница Вершина 2х13
    Лестница Вершина 2х13
    Лестница Вершина 2х13

    Лестница Вершина 2х13

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1350313852
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Вершина
    Тип
    		двухсекционная
    Материал
    		алюминий
    Макс. рабочая нагрузка, кг
    		150
    Общая длина, м
    		6.23
    Ширина лестницы, мм
    		420
    Мин. длина, м
    		3.54
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Двухсекционная лестница Вершина относится к классу промышленно-индустриальных и может использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Изготовлена из алюминия и обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг. Пластиковые наконечники обеспечивают дополнительную устойчивость

      Преимущества

      • Высокая прочность
      • Универсальность
      • Простота применения
      • Небольшой вес