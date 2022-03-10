Лестница Вершина 2х13
Арт. X1350313852
Характеристики
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Производитель
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Тип
|двухсекционная
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Материал
|алюминий
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|6.23
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Ширина лестницы, мм
|420
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Мин. длина, м
|3.54
- Двухсекционная лестница Вершина относится к классу промышленно-индустриальных и может использоваться как в бытовых, так и в промышленных условиях. Изготовлена из алюминия и обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку до 150 кг. Пластиковые наконечники обеспечивают дополнительную устойчивость
Преимущества
- Высокая прочность
- Универсальность
- Простота применения
- Небольшой вес