Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные
Найти аналог
Очки
    Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные
    Арт. О00000032817
    Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные

      Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032817

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
      170 ₽
      4.5
      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      355 ₽
      5.0
      Ступенчатое сверло по металлу Практика 774-474, P6M5, 4-12 мм, шаг 1 мм, 1 штука
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      429 ₽
      640 ₽
      Зубило DeWalt DT6802-QZ, SDS+, 250х20 мм
      • -211 ₽
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      170 ₽
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430878, TX20, 90 мм
      165 ₽
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430878, TX20, 90 мм
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      170 ₽
      Пикообразное зубило Практика 034-144, SDS-Plus, 250 мм
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      2 760 ₽
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
      155 ₽
      4.7
      Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Смотреть
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363258, HSS-CO, 4.0 мм, 2 шт.
      Нет в наличии
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363258, HSS-CO, 4.0 мм, 2 шт.
      Смотреть
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363276, HSS-CO, 8.5 мм
      Нет в наличии
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363276, HSS-CO, 8.5 мм
      Смотреть
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464664, 8м/25мм
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464664, 8м/25мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные - имеют полностью настраиваемый и съемный носоупор для настройки под форму лица.

        Преимущества

        • Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки
        • Линзы прозрачные для работы в помещении
        • Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172