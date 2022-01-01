Преимущества

Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки

Линзы прозрачные для работы в помещении

Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172

Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные - имеют полностью настраиваемый и съемный носоупор для настройки под форму лица.