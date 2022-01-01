Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные
Арт. О00000032817
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Защита от лазера
|Нет
|
Защита от паров и брызг
|Нет
С этим товаром смотрят
- Очки защитные Milwaukee 4932471881, простые, прозрачные - имеют полностью настраиваемый и съемный носоупор для настройки под форму лица.
Преимущества
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки
- Линзы прозрачные для работы в помещении
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172