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Мойка высокого давления Huter W165-AR
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W165-AR
    Арт. Х103189
    Мойка высокого давления Huter W165-AR
    Мойка высокого давления Huter W165-AR
    Мойка высокого давления Huter W165-AR
    Мойка высокого давления Huter W165-AR
      Мойка высокого давления Huter W165-AR
      Мойка высокого давления Huter W165-AR
      Мойка высокого давления Huter W165-AR
      Мойка высокого давления Huter W165-AR

      Мойка высокого давления Huter W165-AR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103189

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.3
      Габариты, мм
      		300x800x300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевая минимойка Huter W165 AR очищает загрязненные поверхности мощной рассеченной струей воды под давлением. Идеально подойдет для дома, гаража и дачи: мытье машины, велосипеда, чистка ковров, окон и фасадов, садового инвентаря и техники, и другие бытовые заботы. Для неинтенсивного использования. Автомойка Huter W165 AR может использовать стоячую воду из канистры или озера, а еще водопроводную с напором.

        Преимущества

        • Хорошая мощность 1900 Вт
        • Давление (рабочее) 110 бар
        • Производительность 375 л в час
        • Металлическая помпа для долгого срока эксплуатации изделия
        • Удобная рукоятка на доступной высоте
        • Барабан для сматывания шланга
        • Транспортировочные колеса и подножка для большей устойчивости агрегата
        • Комфортный для работы вес 9,3 кг
        • Двойная изоляция для безопасной работы с включенным прибором
        В розничных магазинах «Бигам» вы можете автомойку Huter W165 AR купить по доступной стоимости. Также можно заказать товар на официальном сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом. Мы располагаем собственным сервисным центром, где оказываем услуги по диагностике, ремонту, гарантийному, постгарантийному обслуживанию и мн. др.