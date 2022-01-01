Мойка высокого давления Huter W165-AR
Арт. Х103189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9.3
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Габариты, мм
|300x800x300
- Сетевая минимойка Huter W165 AR очищает загрязненные поверхности мощной рассеченной струей воды под давлением. Идеально подойдет для дома, гаража и дачи: мытье машины, велосипеда, чистка ковров, окон и фасадов, садового инвентаря и техники, и другие бытовые заботы. Для неинтенсивного использования. Автомойка Huter W165 AR может использовать стоячую воду из канистры или озера, а еще водопроводную с напором.
Преимущества
- Хорошая мощность 1900 Вт
- Давление (рабочее) 110 бар
- Производительность 375 л в час
- Металлическая помпа для долгого срока эксплуатации изделия
- Удобная рукоятка на доступной высоте
- Барабан для сматывания шланга
- Транспортировочные колеса и подножка для большей устойчивости агрегата
- Комфортный для работы вес 9,3 кг
- Двойная изоляция для безопасной работы с включенным прибором