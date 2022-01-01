Преимущества

Вскрытие камеры насоса

Простое использование

Детали изготовлены из высококачественных материалов

Перекачивает грязную и чистую воду

Мотопомпа CHAMPION GTP80 предназначена для перекачки грязной воды. Оснащена четырехтактным двигателем мощностью в 7 лошадиных сил, который позволяет перекачивать 1300 литров воды в минуту. Камера насоса открывается - для удаления грязи