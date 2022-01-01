Мотопомпа Champion GTP80
Арт. X1323152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|562x455x472
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа CHAMPION GTP80 предназначена для перекачки грязной воды. Оснащена четырехтактным двигателем мощностью в 7 лошадиных сил, который позволяет перекачивать 1300 литров воды в минуту. Камера насоса открывается - для удаления грязи
Преимущества
- Вскрытие камеры насоса
- Простое использование
- Детали изготовлены из высококачественных материалов
- Перекачивает грязную и чистую воду