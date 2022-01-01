Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотопомпа Champion GTP80
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GTP80
    Арт. X1323152
    Мотопомпа Champion GTP80
    Мотопомпа Champion GTP80
      Мотопомпа Champion GTP80
      Мотопомпа Champion GTP80

      Мотопомпа Champion GTP80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323152

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		562x455x472
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GTP80 предназначена для перекачки грязной воды. Оснащена четырехтактным двигателем мощностью в 7 лошадиных сил, который позволяет перекачивать 1300 литров воды в минуту. Камера насоса открывается - для удаления грязи

        Преимущества

        • Вскрытие камеры насоса
        • Простое использование
        • Детали изготовлены из высококачественных материалов
        • Перекачивает грязную и чистую воду