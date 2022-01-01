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Мундштук внутренний пропановый № 2П к резакам Корд СВ000010112-3
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний пропановый № 2П к резакам Корд СВ000010112-3
    Арт. 70691
    Мундштук внутренний пропановый № 2П к резакам Корд СВ000010112-3

      Мундштук внутренний пропановый № 2П к резакам Корд СВ000010112-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70691

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний пропановый № 2П к резакам Корд СВ000010112-3 - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность