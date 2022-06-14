Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
Арт. X16910801225
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|фильтр-насадка
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Вес, кг
|0.22
- Фильтр-насадка евро Гейзер 61005 используется для очистки и кондиционирования водопроводной воды. Переключение потока из режима "с очисткой" в режим "без очистки" происходит при помощи специального переключателя (дивертора). Конструкция выполнена из хромированного пластика. Фильтрация осуществляется при помощи картриджа из материала Арагон, который задерживает хлор, железо, тяжелые металлы, а также бактерии и вирусы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы