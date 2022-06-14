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Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
5.0
2
Найти аналог
Для водяных фильтров
    Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
    Арт. X16910801225
    5.0
    2
    Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
    Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
    Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
      Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
      Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро
      Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро

      Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801225
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Тип комплектующего
      		фильтр-насадка
      Вес, кг
      		0.22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-насадка евро Гейзер 61005 используется для очистки и кондиционирования водопроводной воды. Переключение потока из режима "с очисткой" в режим "без очистки" происходит при помощи специального переключателя (дивертора). Конструкция выполнена из хромированного пластика. Фильтрация осуществляется при помощи картриджа из материала Арагон, который задерживает хлор, железо, тяжелые металлы, а также бактерии и вирусы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы