Фильтр-насадка на кран ГЕЙЗЕР Евро

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Фильтр-насадка евро Гейзер 61005 используется для очистки и кондиционирования водопроводной воды. Переключение потока из режима "с очисткой" в режим "без очистки" происходит при помощи специального переключателя (дивертора). Конструкция выполнена из хромированного пластика. Фильтрация осуществляется при помощи картриджа из материала Арагон, который задерживает хлор, железо, тяжелые металлы, а также бактерии и вирусы.