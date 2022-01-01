Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 109 мм Unisaw Professional Quality

Преимущества

Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки

Инновационная износостойкая леска SP66 с особой формой сечения заправлена в насадку. Она обеспечивает отличные режущие способности, снижает расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель

Система легкой заправки лески EasyLoad позволяет устанавливать леску в шпулю всего за 30 секунд, без необходимости разбирать насадку

В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым (не изогнутым) валом и рабочим объемом от 25 до 33 куб.см

Насадка универсальная Unisaw Professional Quality TAP&GO 109 мм предназначена для бензокос с прямым валом и объемом двигателя 25-33 см.