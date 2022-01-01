Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 109 мм Unisaw Professional Quality
Арт. 1128337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Насадка универсальная Unisaw Professional Quality TAP&GO 109 мм предназначена для бензокос с прямым валом и объемом двигателя 25-33 см.
Преимущества
- Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки
- Инновационная износостойкая леска SP66 с особой формой сечения заправлена в насадку. Она обеспечивает отличные режущие способности, снижает расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель
- Система легкой заправки лески EasyLoad позволяет устанавливать леску в шпулю всего за 30 секунд, без необходимости разбирать насадку
- В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым (не изогнутым) валом и рабочим объемом от 25 до 33 куб.см