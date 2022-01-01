Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality

Преимущества

Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки

В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым валом и рабочим объемом свыше 33 куб.см

Инновационная износостойкая леска SP66, заправленная в насадку, с особой формой сечения, обеспечивает отличные режущие способности, снижая расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель

Система легкой заправки лески EasyLoad позволяет устанавливать леску в шпулю всего за 30 секунд, без необходимости разбирать насадку

Насадка универсальная Unisaw Professional Quality AUTOFEED 130 мм для бензокос с прямым валом и объемом двигателя от 33 см.