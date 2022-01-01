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Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality
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Головки триммерные (шпульки)
    Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality
    Арт. 1128346
    Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality
    Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality
      Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality
      Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality

      Насадка универсальная для бензокос AUTOFEED 130 мм Unisaw Professional Quality

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128346

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка универсальная Unisaw Professional Quality AUTOFEED 130 мм для бензокос с прямым валом и объемом двигателя от 33 см.

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки
        • В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым валом и рабочим объемом свыше 33 куб.см
        • Инновационная износостойкая леска SP66, заправленная в насадку, с особой формой сечения, обеспечивает отличные режущие способности, снижая расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель
        • Система легкой заправки лески EasyLoad позволяет устанавливать леску в шпулю всего за 30 секунд, без необходимости разбирать насадку