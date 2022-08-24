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Паяльный пистолет STURM SI 2311 C
5.0
1
Найти аналог
Электрические паяльники
    Паяльный пистолет STURM SI 2311 C
    Арт. Х12537
    5.0
    1
    Паяльный пистолет STURM SI 2311 C

      Паяльный пистолет STURM SI 2311 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12537
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка мощности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Паяльный пистолет Штурм SI2311C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя. Инструмент подлежит следующему режиму эксплуатации: 12 секунд нагрев, 48 секунд остывание. Мощность паяльника составляет 30 Вт

        Преимущества

        • Эргономичность
        • Простота обслуживания
        • Надежность