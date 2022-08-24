Паяльный пистолет STURM SI 2311 C

Преимущества

Эргономичность

Простота обслуживания

Надежность

Паяльный пистолет Штурм SI2311C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя. Инструмент подлежит следующему режиму эксплуатации: 12 секунд нагрев, 48 секунд остывание. Мощность паяльника составляет 30 Вт