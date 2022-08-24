Паяльный пистолет STURM SI 2311 C
Арт. Х12537
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Регулировка мощности
|Нет
- Паяльный пистолет Штурм SI2311C предназначен для соединение деталей, изготовленных из различных твёрдых материалов (чугун, сталь, стекло и др.) при помощи расплавленного припоя. Инструмент подлежит следующему режиму эксплуатации: 12 секунд нагрев, 48 секунд остывание. Мощность паяльника составляет 30 Вт
Преимущества
- Эргономичность
- Простота обслуживания
- Надежность