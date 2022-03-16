Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000

Пистолет-распылитель для полива Classic Gardena 18311-20.000.00 используется с системами полива и орошения. Обеспечивает мягкое распыление, благодаря чему оптимально подходит для полива горшечных растений, отдельных участков сада. Корпус пистолета имеет вставки из мягкого пластика для удобства удержания оснастки в руке. Предусмотрена плавная регулировка напора воды, также при длительном поливе можно использовать фиксатор струи. Благодаря функции "Защита от мороза" пистолет не повредится при внезапном наступлении холодов.