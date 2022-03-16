Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
    Арт. X19031850311
    5.0
    2
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
    Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000
      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000

      Наконечник-распылитель Gardena Classic 18311-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель для полива Classic Gardena 18311-20.000.00 используется с системами полива и орошения. Обеспечивает мягкое распыление, благодаря чему оптимально подходит для полива горшечных растений, отдельных участков сада. Корпус пистолета имеет вставки из мягкого пластика для удобства удержания оснастки в руке. Предусмотрена плавная регулировка напора воды, также при длительном поливе можно использовать фиксатор струи. Благодаря функции "Защита от мороза" пистолет не повредится при внезапном наступлении холодов.