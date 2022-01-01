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Плиткорез Энкор Корвет-467
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Плиткорезы
    Плиткорез Энкор Корвет-467
    Арт. Х1308535
    Плиткорез Энкор Корвет-467

      Плиткорез Энкор Корвет-467

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1308535

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорезный станок Энкор Корвет-467 94670 служит для нарезки керамической плитки или небольших каменных плит алмазным диском. Электродвигатель защищен от перегрева тепловым реле. Система охлаждения не дает диску перегреться при длительном резе, что значительно продлевает срок службы. Ременная передача снижает нагрузку на двигатель. Для безопасности есть кожух с брызговиком

        Преимущества

        • Тепловое реле для защиты двигателя
        • Подвижный рабочий стол перемещается по направляющим
        • Ременная передача значительно снижает шум при работе и предохраняет двигатель от перегрузки
        • Легко разбираемое основание делает станок удобным при транспортировке и хранении
        • Малые габариты