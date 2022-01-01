Плиткорез Энкор Корвет-467

Преимущества

Тепловое реле для защиты двигателя

Подвижный рабочий стол перемещается по направляющим

Ременная передача значительно снижает шум при работе и предохраняет двигатель от перегрузки

Легко разбираемое основание делает станок удобным при транспортировке и хранении

Малые габариты

Плиткорезный станок Энкор Корвет-467 94670 служит для нарезки керамической плитки или небольших каменных плит алмазным диском. Электродвигатель защищен от перегрева тепловым реле. Система охлаждения не дает диску перегреться при длительном резе, что значительно продлевает срок службы. Ременная передача снижает нагрузку на двигатель. Для безопасности есть кожух с брызговиком